Санкції з Росії знімуть частково – Волкер назвав умову

Після реалізації Мінських угод по Донбасу США готові лише частково зняти санкції проти Росії. Це пов’язано з тим, що європейські та американські санкції належать до різних категорій.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю Еху Москви.

Серед обмежувальних заходів проти РФ – санкції за анексію Криму, вторгнення на Донбас, обмеження в рамках закону Магнітського та за втручання у президентські вибори в США.

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– Найсуворіші санкції були накладені на Росію за недотримання Мінських угод, і якби Росія вийшла з Донбасу, положення Мінських договорів були застосовані, і ми б побачили відновлення суверенітету України, тоді ці санкції були би зняті, – додав Волкер.

Нещодавно Європейська рада продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року.