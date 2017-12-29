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Теракт у Петербурзі скоїла ІДІЛ – ЗМІ

Терористична організація Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4, що займається оглядом діяльності терористів.

Асоційоване з ІД інформагентство Amaq уточнює, що до вибуху в магазині Перекресток на площі Калініна причетний загін Амніята (служба безпеки) ісламських екстремістів. При цьому терористи відмовилися надавати будь-які докази.

Читайте: У Петербурзі стався теракт – Путін

Як повідомлялося, 27 грудня в камері схову в магазині Перекресток спрацював вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами.

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