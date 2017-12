Трамп знайшов позитив у глобальному потеплінні

Про це він написав у своєму Twitter.

– На сході це може бути найхолодніша новорічна ніч в історії. Можливо, ми могли б скористатися старим добрим глобальним потеплінням, для боротьби з яким наша держава, на відміну від інших, збиралася витратити трильйони доларів, – написав він.

Трамп також порадив американцям тепліше одягатися.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г.