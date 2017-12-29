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Трамп знайшов позитив у глобальному потеплінні

Президент США Дональд Трамп пожартував про глобальне потепління на тлі прогнозів про найхолоднішу новорічну ніч за всю історію.

Про це він написав у своєму Twitter.

– На сході це може бути найхолодніша новорічна ніч в історії. Можливо, ми могли б скористатися старим добрим глобальним потеплінням, для боротьби з яким наша держава, на відміну від інших, збиралася витратити трильйони доларів, – написав він.

Трамп також порадив американцям тепліше одягатися.

 

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До слова, у серпні США повідомили ООН про намір вийти з Паризької угоди по клімату, але потім передумали.

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