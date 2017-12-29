У США закликають до обміну полонених “всіх на всіх”

Держдеп США закликає сторони конфлікту в Україні до повного виконання Мінських домовленостей, у тому числі звільнення всіх полонених.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві Державного департаменту США.

– Ми знову закликаємо сторони до повного дотримання Мінських зобов’язань, у тому числі обміну затриманими за формулою “всіх на всіх”; повного припинення вогню; відведення важкого озброєння; створення безпечних умов для роботи спостерігачам СММ ОБСЄ й відновлення гуманітарного доступу до зони конфлікту, – наголошується в заяві.

До того ж, у Держдепі привітали вчорашній обмін полоненими між Україною та ОРДЛО.

– Цей обмін на один крок наближає нас до впровадження Мінських угод, – зазначається у документі.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві США закликали Росію повернути свого представника до СЦКК.

– Росія, яка розпочала цей конфлікт та підтримує його шляхом активного управління військовими підрозділами, які щоденно обстрілюють українські позиції, повинна взяти зобов’язання припинити його, – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, вчора пройшов наймасштабніший обмін полоненимиз початку конфлікту на Донбасі.