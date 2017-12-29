Вчені розкрили загадку синього снігу у Пітері

Колір снігу на синій змінила нетоксична речовина, близька за складом до ультрамаринового пігменту, який використовується при виготовленні фарб.

Про це повідомляють РИА Новости.

– Проведено біологічне тестування проб води, що утворилася у результаті танення синього снігу… Тест показав, що проба води не вплинула на водорості і бактерії токсично. Ці результати свідчать про те, що проби не токсичні, а речовина, яка викликала зміни кольоровості снігу, не викликає екологічної загрози для навколишнього середовища, – йдеться у повідомленні.

Можливим джерелом речовини називають роботи по демонтажу будівлі навпроти будинків, мешканці яких фіксували найбільш інтенсивну ступінь зміни кольору снігу.

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Нагадаємо, 26 грудня пофарбований в синій колір сніг був знайдений на тротуарі Аптекарського проспекту біля будівлі, що підлягає знесенню.

