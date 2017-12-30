Ізраїль виходить із ЮНЕСКО – дата

Ізраїль офіційно повідомив Організації ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу. Рішення набере чинності 31 грудня 2018 року.

Про це заявила гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азула, додавши, що вона “глибоко шкодує” про цю подію, передає DW.

Рішення Ізраїлю має набрати чинності 31 грудня 2018 року.

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Раніше уряд Ізраїлю оголосив про початок процедури щодо виходу зі складу ЮНЕСКО. При цьому в Тель-Авіві назвали “хоробрим і моральним” рішення США, які оголосили про припинення свого членства в організації раніше.

На початку грудня президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, і пообіцяв перенести в це місто посольство з Тель-Авіва. Генасамблея ООН виступила проти цього рішення та закликала Вашингтон переглянути його.