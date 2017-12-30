Росія постачає в КНДР паливо в обхід санкцій ООН – Reuters

Російські танкери постачають Північну Корею нафтопродуктами, незважаючи на санкції ООН, накладені на режим Кім Чен Ина. За останні кілька місяців були зафіксовані як мінімум три подібних випадки.

У жовтні та листопаді “російські судна кілька разів перевантажували нафтопродукти на танкери з Північної Кореї у відкритому морі”, повідомляє Reuters із посиланням на західноєвропейські джерела у сфері безпеки.

Більш точних даних джерела не надали, зіславшись на секретність. Російські МЗС і митниця відмовилися коментувати ці повідомлення на запит Reuters.

При цьому супутникові дані підтверджують, що три названі джерелами російські танкери в жовтні та листопаді, вийшовши з портів Славянка чи Находка у відкрите море, відключали прилад, що дозволяє визначати їх точне місцезнаходження.

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Одним із них є танкер Вітязь, який, за даними джерел, протягом жовтня перевантажував нафтопродукти на північнокорейське судно Sam Ma 2 у відкритому морі. 15 жовтня він вийшов із порту Славянка і на кілька днів відключив транспондер. За документами, він повинен був забезпечити паливом риболовецькі судна в Японському морі.

Нагадаємо, у вересні вже повідомлялося про те, що 8 танкерів КНДР із пальним відплили з Росії у напрямку Північної Кореї, хоча офіційно мали інші пункти призначення.