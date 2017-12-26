У Росії хочуть знизити градус горілки

У Росії група сенаторів запропонувала знизити обсяг вмісту етилового спирту в горілці до 37,5%, щоб зняти протиріччя між законом і ДЕСТом. Поправки набудуть чинності з 1 липня 2018 року.

Відповідно до закону Про держрегулювання виробництва та обороту етилового спирту, горілка – це напій, виготовлений на основі етилового спирту з міцністю 38-56%, пишуть Известия.

– В описі особливих властивостей товару з найменуванням місця походження Російська горілка сказано, що її нижня міцність становить 37,5%, – зазначив сенатор Сергій Рябухін, підкресливши, що юридичну колізію потрібно вирішити з урахуванням цього факту.

Читайте: Як пити і не п’яніти на Новий рік

У Росії впевнені, завдяки зниженню міцності на законодавчому рівні на ринку може з’явитися “нова” горілка. Раніше виробники вже практикували створення максимально слабкої горілки в 37,5%: вона дозволяла економити спирт і користувалася чималим попитом за рахунок м’якого смаку.

Виробники стверджували, що сп’яніння від спиртного було більш довгограючим, порівняно з класичним варіантом горілки.

До речі, вчені переконані, що вже через 10-20 років людство перейде на синтетичний алкоголь.