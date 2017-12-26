У Санкт-Петербурзі випав синій сніг

Пофарбований у синій колір сніг було знайдено на тротуарі Аптекарського проспекту біля будівлі, що підлягає знесенню.

Про це повідомили в прес-службі Роспріродназдора в Санкт-Петербурзі Інтерфаксу у вівторок, 26 грудня.

Проби, що мають світло-блакитний і фіолетовий відтінки, відправили на аналіз. Проміжні результати будуть отримані найближчим часом.

Місцеві жителі вважають, що сніг принесло від хіміко-фармацевтичного НДІ. Незвичайні опади за їхніми словами, поширювалися хвилеподібно, а товщина кольорового покриву становить, приблизно, один сантиметр.

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Очевидці публікують знімки синього снігу в соцмережах. – Здається Смурфіки не встигли покинути знесений фармзавод, – пожартував один із них.

До слова, російський Новосибірськ засипало чорним снігом.