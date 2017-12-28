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Чесна таксистка повернула клієнтові майже 2 млн грн

Таксистка Оксана Мілованова з Ростова-на-Дону (РФ) повернула клієнтам 4 млн рублів (майже 2 млн грн), які вони забули в машині.

такси в рф

Про це пише НТВ.

– Чужі гроші до добра не доведуть, – сказала вона.

Читайте: У РФ таксист змусив пасажирів вмиватися зеленкою – за проїзд “зайцем”

Нагадаємо, влітку журналіст з Чилі Дієго Гаспар Саез Міранда, який приїхав висвітлювати Кубок конфедерацій в Москві, заплатив таксистові за поїздку 50 тис. рублів ($865), після чого звернувся в поліцію.

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