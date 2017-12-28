У Росії поліція затримала опозиціонера Яшина

У Москві опозиційного політика Іллю Яшина затримала поліція – прямо біля будинку.
Про це сам Яшин повідомив у Facebook.
– Мене затримала поліція поруч з будинком. Везуть у ВВС Красносільського району в супроводі п’ятьох співробітників, – написав політик.
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Нагадаємо, 24 грудня Яшин організував акцію День вільних виборів, яку мерія, прокуратура, а потім і суд оголосили незаконною. Але захід пройшов без затримань.
Фото: Илья Яшин
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