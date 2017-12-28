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У Росії поліція затримала опозиціонера Яшина

У Москві опозиційного політика Іллю Яшина затримала поліція – прямо біля будинку.

Яшин

Про це сам Яшин повідомив у Facebook.

– Мене затримала поліція поруч з будинком. Везуть у ВВС Красносільського району в супроводі п’ятьох співробітників, – написав політик.

Читайте: Яшин заарештований на 15 діб

Нагадаємо, 24 грудня Яшин організував акцію День вільних виборів, яку мерія, прокуратура, а потім і суд оголосили незаконною. Але захід пройшов без затримань.

Фото: Илья Яшин

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