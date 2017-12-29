Випускниця зробила пропозицію вчителю на уроці

У приватному центрі по підготовці до здачі ЄДІ в Уфі (РФ) одинадцятикласниця зізналася викладачеві в симпатіях прямо під час уроку.

Відеозапис публікує портал ProUfu.ru.

– Давно хотіла сказати вам, що ви мені подобаєтеся, ваша мова, зовнішність, харизма. І хочу запитати, чи може наше спілкування перерости в щось більше? — сказала дівчина.

Відзначається, що школярці вже виповнилося 18 років.

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Учитель пояснив, що перед виступом в класі дівчина писала йому особисті повідомлення. У відповідь на її запитання про стосунки чоловік при всіх сказав, що поговорить з ученицею про це окремо. Чим закінчилася розмова, невідомо.



До речі, у Британії графічний дизайнер Гаррет Іллідж зробив пропозицію своїй дівчині Беккі Тоургуд за допомогою емодзі.