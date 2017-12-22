Власники iPhone масово подають позови на Apple

Американці подають позови проти компанії Apple після того, як та повідомила, що уповільнює роботу процесорів iPhone 6, iPhone 6s і iPhone SE.

Про це повідомляє РИА Новости.

За словами представника Apple, така функція необхідна для продовження терміну служби пристроїв. Очікується, що з виходом оновлення iOS 11.2 вона з’явиться і в iPhone 7, а в майбутньому — в інших продуктах компанії.

Жителі Каліфорнії Стефан Богданович і Дакота Спис подали колективний позов від свого імені і від імені “всіх, що потрапили в аналогічну ситуацію”. В судовому документі повідомляється, що позивачі користуються або користувалися моделями iPhone 7, iPhone 7s і більш старими і вважають, що відповідач вчинив протиправні дії і втрутився в процес використання смартфонів.

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Богданович і Спис хочуть отримати компенсацію від виробника, оскільки вважають, що його дії призвели до фінансових збитків та іншого збитку, за який вони повинні отримати відшкодування”.

Позивачі заявляють, що оновлення операційної системи iOS “були розроблені таким чином, щоб навмисно знижувати швидкість роботи” цих моделей, і звинуватили виробника у порушенні закону про захист споживачів.

Нагадаємо, вчора Apple визнала, що навмисно знижує тактову частоту процесорів в старих моделях iPhone. Це пов’язано з природою літій-йонных акумуляторів – вони недовговічні і погано переносять перепад температур.