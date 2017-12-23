Трамп призупинив безмитний режим щодо товарів з України

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо ряду товарів, виготовлених в Україні через те, що Київ проводить “недостатній” захист прав інтелектуальної власності.

Про це йдеться в листі президента Конгресу, опублікованому на сайті Білого дому.

Режим безмитної торгівлі, про який йде мова, діє в рамках програми Генеральної системи торгових преференцій (ГСП).

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– Після розгляду критеріїв про те, якою мірою призначена країна-одержувач забезпечує адекватну та ефективну охорону прав інтелектуальної власності, я визначив доцільність призупинення безмитного режиму, – йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, що Трамп збирається оголосити про схвалення плану продажу Україні 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.