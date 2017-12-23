У Данії просять приносити в зоопарк домашніх тварин для корму левам

Копенгагенський і Гівскудський зоопарки закликають місцевих мешканців приносити домашніх тварин, які потім підуть на корм хижакам.

Про це повідомляє данський телеканал TV2.

Обидва зоопарки приймають непотрібних маленьких тварин — наприклад, морських свинок і кроликів, якими потім живляться леви, тигри і вовки.

– Добре, коли у тварин різноманітне харчування, а не завжди кінь чи корова. Плюс хутро весело жувати, і внутрішні органи для них дуже корисні, — заявила співробітниця зоопарку Анна-Софі Еллер.

На корм йдуть тільки ті тварини, які були б природною здобиччю для хижаків.

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– Згодовувати їм кішок і собак було б неетично, тому що це для них неприродно, — пояснила Еллер.

Працівники зоопарків також висловлюються за повну відкритість і закликають батьків замість історій про “кролячий рай” розповідати дітям всю правду про те, що станеться з їх вихованцем. У деяких випадках у власників є можливість особисто спостерігати момент загибелі власних тварин.

До речі, у Миколаївському зоопарку біла ведмедиця Зефірка народила ведмедика.