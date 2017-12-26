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Велика Британія перехопила військовий корабель РФ

25 грудня британський фрегат Сент Альбанс провів супровід та нагляд за російським військовим кораблем Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков, який опинився поблизу територіальних вод Великої Британії.

Адмирал флота Советского Союза Горшков

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

У Лондоні стурбовані зростанням російської активност біля вод королівства.

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– Я не буду вагатися у захисті наших вод або терпіти будь-яку форму агресії. Британія ніколи не буде залякана, коли справа стосується захисту нашої країни, нашого народу і наших національних інтересів, – підкреслив міністр оборони Гевін Вільямсон.

Раніше Фінляндія не дозволила навчальному кораблю РФ Крузенштерну увійти в порт головного міста Аландських островів Марієхамн.

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