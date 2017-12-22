3 умови, які змусять Росію поважати міжнародне право

Найкращим шляхом повернути Росії повагу до міжнародного права є обмежувальні заходи.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, пише Інтерфакс Україна.

– Не існує кращого шляху до відновлення в Росії хоч якоїсь поваги до міжнародного права, ніж санкції, замороження активів, заборона на відвідування цивілізованих країн тим, хто несе безпосередню відповідальність за агресивну політику цієї держави. Цим шляхом треба йти і далі, поступово розширюючи міжнародну коаліцію підтримки нашої держави і посилення санкцій, – заявив він.

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Порошенко підкреслив, що зусилля українського дипломатичного корпусу повинні бути спрямовані на об’єднання зусиль демократичного світу навколо протистояння російському агресору, “як і на те, щоб агресор поніс за свої дії заслужену відповідальність”.

– Тому, спираючись на свій історичний досвід, світ повинен зрозуміти, що чекати від Москви чудесного переродження в демократію марно, а намагатися її утихомирити – просто недалекоглядно, – сказав він.

Нагадаємо, Європейська рада продовжила термін дії економічних санкцій проти Російської Федерації до 31 липня 2018 року.