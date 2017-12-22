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4G в Україні офіційно – оголошено тендер

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації проводить тендер на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження 4G в радіочастотах 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.

4G

Про це повідомляється на сайті НКРЗІ.

Початок тендеру призначений на 26 лютого 2018 року.

– Для участі в тендері по кожному лоту, на який претендує заявник, керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа особисто в зазначений в цьому оголошенні термін подає в НКРЗІ повідомлення про намір взяти участь та інші документи тендерної пропозиції, – йдеться у повідомленні.

Читайте: 4G в Україні – Нацкомісія назвала дату

Повідомлення про намір взяти участь у тендері та інші документи тендерної пропозиції НКРЗІ прийматиме до 26 січня 2018 року.

Підкреслюється, що термін дії ліцензій – 15 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив конкурси на 4G на 1800 МГц і 2600 МГц зі стартовою ціною 6,3 млрд грн.

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