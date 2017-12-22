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В аеропорту Бориспіль літак зійшов зі смуги

У Борисполі літак білоруської авіакомпанії Белавіа зійшов зі смуги.

Адміністрація аеропорту відмовилася прокоментувати цю інформацію журналістам.

Оновлене 12.00: Літак під час проходження по стерновій доріжці допустив викочування на грунт однією стійкою шасі, повідомив агентству Інтерфакс-Україна один з очевидців інциденту.

Зараз аеропорт працює у штатному режимі.

Оновлено 12.18: Водночас в компанії Белавіа заперечують, що їх літак не виїхав за межі смуги.

– Зараз я можу сказати, що аеропорт Бориспіль не закритий. Посадка була у штатному режимі і ми не викачувалися за злітно-посадкову смугу. Ми вивчаємо інцидент на руліжній доріжці, – сказала секретар компанії Белавіа Ольга Щуко, пише УНІАН.

Читайте: В Україні з’явився ще один міжнародний аеропорт

Нагадаємо, у Києві хочуть запустити метро до аеропорту Бориспіль.

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