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“Агента ФСБ” Єжова взяли під варту

Підозрюваного у державній зраді чиновника секретаріату уряду та перекладача прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова взяли під варту до 17 лютого 2018 року.

Станіслав Єжов

Про це повідомляє Громадське.

Права на заставу у Єжова немає.

Його адвокат Володимир Шпирук заявив, що чиновник своєї провини не визнає.

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За даними СБУ, Єжов передавав спецслужбам Росії дані про закордонні поїздки та переговори прем’єр-міністра.

До слова, дружина затриманого в четвер співробітника секретаріату Кабміну Станіслава Єжова Юлія Мірошнікова має громадянство РФ і вклади в російському банку.

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