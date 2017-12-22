PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Балотуватиметеся у президенти? - що відповів Гройсман/

Балотуватиметеся у президенти? – що відповів Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не знає, де працюватиме, якщо складе свої повноваження.

гройсман

Про це він розповів на прес-конференції уряду за підсумками 2017 року.

– Тільки Господь знає, хто де працюватиме. Я можу сказати тільки одне. Я хочу служити Україні так, щоб, коли настане той момент, коли я повинен буду відійти від посад, я відійду і просто буду жити пересічним громадянином України і ні від кого не відвертати очі, – сказав він.

Читайте: Поки я прем’єр, дурних рішень уряду не буде – Гройсман

Він додав, що не тримається за посаду.

– Люди, які мріють про посади – глибоко хворі люди. Люди, які мріють щось змінити – я таких поважаю, мені з ними по дорозі, – підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію прес-конференції уряду за підсумками 2017 року.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх