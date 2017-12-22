Балотуватиметеся у президенти? – що відповів Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не знає, де працюватиме, якщо складе свої повноваження.

Про це він розповів на прес-конференції уряду за підсумками 2017 року.

– Тільки Господь знає, хто де працюватиме. Я можу сказати тільки одне. Я хочу служити Україні так, щоб, коли настане той момент, коли я повинен буду відійти від посад, я відійду і просто буду жити пересічним громадянином України і ні від кого не відвертати очі, – сказав він.

Читайте: Поки я прем’єр, дурних рішень уряду не буде – Гройсман

Він додав, що не тримається за посаду.

– Люди, які мріють про посади – глибоко хворі люди. Люди, які мріють щось змінити – я таких поважаю, мені з ними по дорозі, – підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію прес-конференції уряду за підсумками 2017 року.