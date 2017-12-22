PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Двометрова з дротом: Росія заплатить за стіну в Криму 204 млн/

Двометрова з дротом: Росія заплатить за стіну в Криму 204 млн

Прикордонне управління ФСБ Росії і компанія з Пензенської області уклали контракт на будівництво 50-кілометрового загородження на межі окупованого Криму з Херсонською областю.

Про це інформує Інтерфакс.

Ціна контракту становить майже 204 млн рублів. Джерелом фінансування є кошти з федерального бюджету Росії.

Інженерне загородження призначене “для використання у складі комплексів технічних засобів охорони об’єктів різного призначення як в ролі фізичної перешкоди, так і елемента конструкції засобів виявлення вібраційного і радіохвильового принципу дії”, – йдеться в документах до тендеру з вибору підрядника.

Читайте: Bellingcat показала, як Росія почала війну на Донбасі (КАРТА)

Окупанти планують спорудити повнопрофільне загородження висотою в 2,1 метра. Дріт протягнуть нагорі. Згідно з документами, усі роботи планується завершити до 30 травня 2018 року.

Нагадаємо, ООН в оновленій резолюції засудила відсутність доступу до Криму Моніторингової місії організації.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх