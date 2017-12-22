Двометрова з дротом: Росія заплатить за стіну в Криму 204 млн

Прикордонне управління ФСБ Росії і компанія з Пензенської області уклали контракт на будівництво 50-кілометрового загородження на межі окупованого Криму з Херсонською областю.

Про це інформує Інтерфакс.

Ціна контракту становить майже 204 млн рублів. Джерелом фінансування є кошти з федерального бюджету Росії.

Інженерне загородження призначене “для використання у складі комплексів технічних засобів охорони об’єктів різного призначення як в ролі фізичної перешкоди, так і елемента конструкції засобів виявлення вібраційного і радіохвильового принципу дії”, – йдеться в документах до тендеру з вибору підрядника.

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Окупанти планують спорудити повнопрофільне загородження висотою в 2,1 метра. Дріт протягнуть нагорі. Згідно з документами, усі роботи планується завершити до 30 травня 2018 року.

Нагадаємо, ООН в оновленій резолюції засудила відсутність доступу до Криму Моніторингової місії організації.