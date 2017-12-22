Гройсман про “шпигунство” Єжова: Ми його довго вели

Затриманий за співпрацю з російськими спецслужбами чиновник секретаріату Кабміну України Станіслав Єжов не мав доступу до державної таємниці.

Про це прем`єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНІАН.

За словами Гройсмана, Єжов – “кадровий співробітник Міністерства закордонних справ. Він пройшов достатньо серйозний шлях службовий, він працював у МЗС, працював у відрядженні за кордоном у дипломатичному представництві, він працював в Адміністрації президента, у Верховній Раді і в уряді”.

– Не один місяць, не хочу відкривати таємниці, ми знали про те, що є підозра, що він працює на іноземні спецслужби, – зауважив Гройсман.

За його словами, завдяки СБУ Єжов “цей довгий час” був під “повним моніторингом, звісно, за сприяння прем’єр-міністра і мого апарату”.

Як сказав Гройсман, “як тільки була зібрана необхідна кількість матеріалів, то він одразу був затриманий, і зараз буде відбуватися слідство…”.

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Прем’єр додав, що служба протоколу, де працював Єжов, займається організацією офіційних подій, зустрічей, у тому числі він займався перекладами.

– Але наголошую на тому, що в нього не було жодного доступу до державної таємниці, і тому, так би мовити, якихось серйозних втрат ми не отримали, – сказав Гройсман.

Як повідомлялося, дружина Єжова Юлія Мірошнікова має громадянство РФ і вклади в російському банку.

Фото: УНІАН.