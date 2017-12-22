Остаточна сума розрахунків між Нафтогазом і Газпромом за підсумками розглядів у Стокгольмському арбітражі буде відома після рішення щодо транзитного контракту – тобто не раніше кінця лютого 2018 року.

Про це заявив глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв на зустрічі з президентом Петром Порошенком, передає Інтерфакс-Україна.

– Після цього ми зможемо говорити про остаточні цифри, хто кому скільки винен і які розрахунки треба проводити з ВАТ Газпром, – сказав він.

За його словами, Нафтогаз розрахується з Газпром за підсумками розглядів в Стокгольмському арбітражі в лютому після винесення арбітражем другого рішення – за контрактом на транзит, – зазначив Коболєв.

При цьому вимоги Нафтогазу до Газпрому за транзитним контрактом, включаючи відсотки, становлять до $16 млрд.

Тим часом, Газпром стверджує, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма сьогодні зобов’язав Нафтогаз сплатити на його користь суму простроченої заборгованості за поставки газу в розмірі $2,019 млрд, а також відсотки з 22 грудня 2017 року по дату здійснення такого платежу в розмірі 0,03% за кожен день прострочення.

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А Нафтогаз, у свою чергу, повідомив, що йому вдалося домогтися зниження ціни за цими поставками до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.