Київ зупинився в заторах – де не проїхати

У п’ятницю ввечері Київ паралізували величезні затори, рух по місту серйозно ускладнено.

Найбільші затори спостерігаються в центрі Києва. Бульвар Шеченка, вулиці Жилянська і Велика Васильковська стоять через ДТП, пише Автоцентр.

На Кільцевій дорозі та проспекті Академіка Глушкова затори через дорожні роботи.

Читайте: Київ у сніговій пастці: рейси скасовано, затори 9 балів, десятки ДТП

Також ускладнено рух на вулиці Саксаганського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів.

Раніше Факти ICTV розповідали, як Києві біля метро Героїв Дніпра комунальники поклали асфальт прямо на сніг.