M107A1: як можна використовувати зброю США на Донбасі

Для яких завдань можна використовувати американські снайперські комплекси M107A1, як вони вплинуть на конфлікт на Донбасі і що означає рішення США почати поставляти зброю в Україну?

У США схвалили перший комерційний продаж летальної зброї для України. Сума – $41,5 млн. Йдеться про ліцензію, яка дозволяє експорт снайперських систем Barrett M107A1.

Про те, навіщо нам зброя Barrett M107A1 і на що вплине продаж американських снайперських систем, Факти ICTV запитали військового експерта і екс-полковника СБУ Олега Старикова.

– Наскільки важливе це рішення для України? Адже все-таки нам не дали Javelin, про які так багато говорять.

– Є політична і військова складові.

Політична. Назвати епохальним це не можна, але таке рішення США (тільки-но перші комплекси летальної зброї прибудуть в Україну) буде для інших країн сигналом про те, що з Україною можна співпрацювати і торгувати в цій сфері.

До тих пір, поки провідна країна світу з нами не торгує – цього не робить ніхто, крім двох країн – Польщі та Литви.

Військова. У зв’язку з конфліктом малої інтенсивності на Донбасі, високоточна зброя є найголовнішою для нас. Не бронетранспортери, не літаки, а саме комплекси летального зброї.

Чому? Для того, щоб запобігти вилазкам диверсійних груп і обстрілам.

В основному, такі операції проводять не так звана народна міліція з числа місцевих, а саме кадрові російські військові. Вони приїжджають з мінометами або Градами на місця, здійснюють обстріл і повертаються на позиції.

Коли у нас буде така високоточна зброя, передові частини в секретних засідках зможуть спокійно знищувати легкоброньовану і автомобільну техніку.

Найголовніший висновок: мотивуючі втрати з боку противника приведуть до зменшення обстрілів наших позицій.

Barrett M107A1

– $41,5 млн – наскільки це велика закупівля для України в сфері оборони?

– Це дуже мало, насправді.

Наприклад, одна пускова установка Javelin коштує десь $150-200 тис. і один снаряд десь $100 тис. Тобто, десять Javelin і снаряди до них обійдуться в $15 млн, а цим можна укомплектувати один взвод або роту. Це мінімум.

Але для снайперських комплексів така сума – це нормально. Достатньо на цю суму поставити 50 таких комплексів і боєприпасів до них для одного відділення.

Настільки високотехнологічна і високоточна зброя в такій кількості допоможе запобігти великій кількості обстрілів.

Barrett M107A1

– Чи потрібні нам взагалі Javelin тоді?

– Справа в тому, що сама по собі передача будь-якої летального зброї – це вже прорив.

США вирішили показати Росії: якщо не буде співпраці щодо введення миротворців ООН на Донбас – Україна отримає Javelin. А снайперські комплекси – це перший крок, який демонструє серйозність намірів американців.

Справа в тому, що у нас є свої протитанкові ракетні комплекси Корсари і Стугни. Не можна сказати, що вони набагато гірше Javelin.

Якщо зброю такого виду поставлять на всі передові частини на Донбасі, то цього буде достатньо і Javelin нам не знадобиться.

Javelin – дуже дорога зброя, насправді. Та ж Стугна коштує в два-три рази дешевше. Також я вважаю, що краще вкладати гроші в свого виробника.

У нас є свої підприємства. Чому не інвестувати в них?

Barrett M107A1

– А що можна сказати про M107A1, які до нас привезуть?

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– Снайперські гвинтівки M107A1 стоять на озброєнні багатьох країн світу.

Чим вони хороші: M107A1 б’є на відстані 1,8 км, пробиває легку броню (БТР, Гради зокрема). А найефективніший обстріл з Градів проводиться з відстані 5 км.

Ця зброя потрібна для того, щоб з секретних засідок запобігати таким вилазкам ворогів.

До речі, снайпер “працює” не один. Його прикриває кілька людей з гранатометом і кулеметами. Це робиться для того, щоб в боях ця зброя не дісталася ворогові.

– Українські військові вміють користуватися такою зброєю?

– Нам нададуть не тільки M107A1, а й навчальні місця.

Наших військових навчатимуть, як користуватися цією зброєю. Справа в тому, що у нас справді хороша снайперська підготовка.

Але для використання такої зброї як M107A1 потрібно проводити навчання. Також потрібні витрати у вигляді боєприпасів, але з цим проблем, думаю, не буде.

Загалом, мені здається, з нашого боку все готово. Зараз головне прийняти цю зброю і навчити військових.

Богдан Амінов.