Миротворці на Донбасі: Порошенко і Тіллерсон скоординували позиції

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном скоординували позиції щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

За його словами, вони також обговорили загострення ситуації на Донбасі та безвідповідальне виведення російських офіцерів зі складу СЦКК.

– Дякую Вашингтону за продовження санкцій проти Росії, а також послідовну підтримку зміцнення обороноздатності України та резолюції ООН щодо Криму, – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо, екс-заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу запропонував не включати в миротворчу місію ООН на Донбасі представників України.

Фото: Петро Порошенко