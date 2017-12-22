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Миротворці на Донбасі: Порошенко і Тіллерсон скоординували позиції

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном скоординували позиції щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Порошенко-Тіллерсон

Про це глава держави повідомив у Facebook.

За його словами, вони також обговорили загострення ситуації на Донбасі та безвідповідальне виведення російських офіцерів зі складу СЦКК.

– Дякую Вашингтону за продовження санкцій проти Росії, а також послідовну підтримку зміцнення обороноздатності України та резолюції ООН щодо Криму, – наголосив Порошенко.

Читайте: Пономар: Росія піде на поступки, а це відхід з Донбасу і Криму

Нагадаємо, екс-заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу запропонував не включати в миротворчу місію ООН на Донбасі представників України.

Фото: Петро Порошенко

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