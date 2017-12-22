Нафтогаз виграв арбітраж у Газпрому: ціну на газ знизили на 27,4%

Стокгольмський арбітраж знизив ціну газу для НАК Нафтогаз України, що купується у російського Газпрому, на 27,4% – з $485 до $352 за 1 тис. куб. м.

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу по всіх спірних питаннях. Арбітражний суд повністю відхилив вимоги Газпрому за принципом “бери або плати” на суму $56 млрд за 2012-2017 роки, повідомили в Нафтогазі.

Крім того, Нафтогаз домігся зменшення майбутніх обов’язкових річних обсягів більш ніж у 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу. Так, ціна газу, отриманого Нафтогазом у 2 кварталі 2014 року, знижена на 27% – з $485 до $352 за 1 тис. куб. м.

Таким чином, Нафтогаз заощадив $1,8 млрд на газ, придбаний у 2014-2015 роках.

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Крім того, Арбітражний суд визнав недійсними кабальні положення контракту, привівши його до ринкових європейських стандартів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма перемогою за явної переваги.

– Перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але за явною перевагою і три нокдауни, – написав він у Twitter.