Ніхто “безвіз” в українців не відбере – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на даний момент не існує прямих загроз дії безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.

– Ніяких прямих загроз на сьогодні немає. Ніхто “безвіз” завтра-післязавтра в українців не відбере, але те, що обіцяли, необхідно було робити, – сказав Клімкін в ефірі українського телеканалу в п’ятницю вранці, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, створення антикорупційних органів було умовою отримання Україною безвізового режиму і якщо до виконання даної вимоги виникнуть питання, то саме це стане предметом політичного діалогу між Україною та ЄС, а не саме питання “безвізу”, як такого.

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Як повідомлялося, закон про створення спеціального антикорупційного суду депутати планують ухвалити в лютому 2018 року.