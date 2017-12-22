Обіллю дітей кислотою! Соболєв отримав лист із погрозами

Народний депутат України з фракції Самопоміч, екс-глава антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв заявляє, що його родині надходять погрози у зв’язку з його діяльністю.

– Я хочу облити кислотою їхніх дітей. Думаю, це буде найболючіше. Нехай мене після цього посадять. Мені все одно, – процитував Соболєв із трибуни Верховної Ради на пленарному засіданні в п’ятницю лист, який отримали батьки його дружини в четвер, пише Інтерфакс-Україна.

– Сенс листа полягає в тому, що я дестабілізую ситуацію в країні, проводжу марші, я агент Кремля. Людина, яка знає багато подробиць про моє життя і викладає їх у цьому листі, погрожує розправитися з моїми дітьми, – розповів нардеп.

Соболєв зазначив, що передасть лист до правоохоронних органів.

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Напередодні вранці дружина Соболєва Марічка Падалко повідомила, що невідомі погрожували Соболєву і їх дітям, відправивши рукописний лист із погрозами її батькам. Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook скан-копію листа, написаного від руки на аркуші в клітинку.

Нагадаємо, Соболєв під час жовтневих протестів під Верховною Радою побився з активістом.