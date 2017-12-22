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Підвищення зарплат і пенсій в Україні – Гройсман назвав цифри

Прем’єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що середня зарплата зросте з 7400 грн до 10 тис. гривень.

– У 2018 році мінімальну заробітну плату піднімуть на 17% – з 3200 до 3720 грн, – зазначив прем’єр міністр України.

Читайте: Прес-конференція Гройсмана – результати та досягнення 2017 року (ОНЛАЙН)

Також він додав, що середня пенсія в Україні зросте на 900 грн – з 1886 грн до 2786 грн.

Нагадаємо, Володимир Гройсман прокоментував перемогу Нафтогазу в арбітражі над Газпромом.

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