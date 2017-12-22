Погода на Новий рік 2018: сніг буде

Погода в Україні на Новий рік 2018 буде досить холодною, очікуються морози. Що кажуть синоптики про погоду на святкові дні.

Погода на Новий рік в Україні порадує невеликим снігом. Мінусова температура також очікується і на Різдво.

Прогноз Миколи Кульбіди

Директор українського гідрометеорологічного центру ГСЧС Микола Кульбіда, який вважається головним синоптиком України, вважає, що в новорічну ніч сильні холоди і морози не передбачаються. Та й взагалі, погода на початку січня буде в межах норми і ніяких аномальних холодів не буде.

Прогноз Вазіри Мартазинової

Завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова вважає, що в Новий рік погода у столиці України буде на рівні -2…- 4°С. Також з великою ймовірністю буде мокрий сніг.

На заході України будуть приблизно -4°С. На півночі і в центральних областях ситуація приблизно така ж – 5°С. На півдні нашої країни температура збережеться на рівні нуля, також можливі опади мокрий сніг і дощ.

Перед Новим роком 2018, 27-28 грудня, буде короткочасне похолодання, проте безпосередньо в новорічну ніч очікується короткочасне потепління.

Прогноз Анатолія Прокопенка

Заступник директора Укргідромедцентру Анатолій Прокопенко припускає, що на Новий рік повинен бути мороз. За попередніми даними, починаючи з 23 – 25 січень буде потепління.

Прогноз Віри Балабухи

Водночас глава відділу синоптиків в Українському гідрометеорорлогному інституті Віра Балабуха прогнозує, що велика частина зими буде теплою, а середня температура зберігатиметься на рівні 2-3° вище, ніж у 2015-16.

Народний прогноз від Леоніда Горбаня

Відомий народний синоптик Леонід Горбань прогнозує в новорічну ніч -5…- 7°С, потужні хуртовини і снігопади перед Новим роком і після нього.

До слова, саме Горбань є автором того прогнозу, за яким у 2018 році будуть аномальні морози до -30°.

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Нагадаємо, прогноз погоди на ці вихідні.