Понад 450 загиблих і постраждалих – в ОБСЄ назвали страшні цифри по Донбасу

Внаслідок конфлікту на Донбасі з початку 2017 року 85 мирних жителів загинули і 384 поранені.
Про це повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає Інтерфакс-Україна.
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За його словами, з початку 2017 року спостерігачі зафіксували близько 400 тис. випадків порушення вогню.
Рангіше Факти ICTV писали, що спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили про у складнення ситуації в районі Травневого і Гладосового, де з’явилися нові траншеї, бронетранспортери та укріплення.
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