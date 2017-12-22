Понад 450 загиблих і постраждалих – в ОБСЄ назвали страшні цифри по Донбасу

Внаслідок конфлікту на Донбасі з початку 2017 року 85 мирних жителів загинули і 384 поранені.

Про це повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає Інтерфакс-Україна.

Читайте: Камера ОБСЄ викрила бойовиків, які обстрілювали ЗСУ

За його словами, з початку 2017 року спостерігачі зафіксували близько 400 тис. випадків порушення вогню.

Рангіше Факти ICTV писали, що спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили про у складнення ситуації в районі Травневого і Гладосового, де з’явилися нові траншеї, бронетранспортери та укріплення.