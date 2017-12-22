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Прес-конференція Гройсмана – результати та досягнення 2017 року (ОНЛАЙН)

22 грудня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проводить прес-конференцію за підсумками 2017 року. Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію.

Прес-конференція прем’єр-міністра присвячена роботі Кабінету Міністрів протягом 2017 року.

Володимир Гройсман представить звіт про роботу Кабміну в 2017 році, а також відповість на запитання журналістів.

Планується, що виступ триватиме близько години.

Читайте: Поки я прем’єр, дурних рішень уряду не буде – Гройсман

До слова, нещодавно співробітники контррозвідки СБУ викрили чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ, та оголосили йому підозру.

Відео: Кабінет Міністрів України

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