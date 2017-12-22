В Україні атмосферний фронт зумовить сніг, невеликий та помірний, у більшості областей. На сході та півдні – місцями невеликі опади.

У більшості областей протягом дня очікується від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні 0-5 градусів тепла. Нічні морози охоплять всю Україну, температура повітря коливатиметься в межах 2-9 градусів морозу, інформує Український гідрометцентр.

На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 5-12 метрів за секунду.

У західних областях пройде сніг. Вночі 4-9 морозу, вдень 0-4 градуси тепла.

У північних областях очікується волога погода, сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі 2-6 морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла.

У східних областях – без істотних опадів. Температура повітря вночі 1-5 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У центральній частині місцями невеликі опади. Температура повітря вночі 3-8 градусів морозу, вдень близько нуля.

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На півдні України істотних опадів не очікується Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 0-4 градуси вище нуля.

До слова, синоптики прогнозують, що сніг лише в неділю залишить південні та східні регіони.