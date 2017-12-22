Путін перекидає в Крим два дивізіони систем ППО С-400 Тріумф

Два дивізіони зенітно-ракетних систем С-400 заступлять на бойове чергування в Криму в перші дні 2018 року.

Про це повідомив командувач Четвертою армією, ВВС і ППО генерал-лейтенант Віктор Севостьянов, пише Інтерфакс-Україна.

– У найближчі дні ми поставимо на бойове чергування в Криму два дивізіони зенітної ракетної системи С-400 Тріумф, – сказав він.

Генерал уточнив, що дивізіони вже знаходяться в республіці.

– Вони вже в Криму. Зараз зайняли місця дислокації, приступили до досвідченого бойового чергування. Найближчим часом, думаю, в перші дні після Нового року відразу заступлять на постійне бойове чергування, – сказав Севостьянов.

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За його словами, це буде черговий зенітно-ракетний полк (ЗРП) у Криму, який отримав на озброєння С-400.

ЗРС дальньої дії С-400 Тріумф розробки і виробництва АТ Концерн ВКО Алмаз-Антей призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії. Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на відстані до 60 км – балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від декількох метрів до декількох десятків кілометрів.

Раніше один з дислокованих на території республіки ЗРП вже отримав ЗРС С-400 Тріумф.