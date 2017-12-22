Рішення Стокгольмського арбітражу: що зміниться

Ціна природного газу за контрактом на постачання між Газпромом і Нафтогазом України, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, стане рівною ціні на одному з європейських газових хабів.

Про це заявив глава правління НАК Андрій Коболєв, передає Інтерфакс-Україна.

– На майбутнє ціна буде зменшена… Вона буде близькою до європейської, а якщо говорити точно, вона дорівнюватиме ціні на одному з європейських хабів, що ми вважаємо значним поліпшенням умов покупки газу в Україні, – сказав він.

Коболєв додав, що ціна була знижена до $352 з $485 за 1 тис. кубометрів.

Читайте: Ціни на газ для населення і формула розрахунку на наступний рік



– У майбутньому Нафтогаз може купувати газ за ціною нижчою, ніж спочатку було передбачено у контракті, – сказав глава НАК на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

До слова, арбітражний суд повністю відхилив вимоги Газпрому за принципом “бери або плати” на суму $56 млрд за 2012-2017 роки.