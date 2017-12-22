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Стабільна гривня і нові зарплати – прогноз Кабміну на 2018 рік

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звітував про результати роботи Кабміну за 2017 рік, а також назвав ключові драйвери для української економіки та спрогнозував стабілізацію курсу гривні та підвищення зарплат і пенсій у 2018 році.

Підсумки роботи уряду презентував прем’єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції, онлайн-трансляцію якої вели Факти ICTV.

За словами прем’єра, ключовими драйверами української економіки є аграрний сектор, гірничо-металургійний комплекс, а також модернізація інфраструктури. Окремим дайвером економіки в 2018 році стане військово-промисловий комплекс: на виробництво та модернізацію нового озброєння із держбюджету направлять 16,5 млрд грн.

Коливання курсу долара є сезонним. Стабілізація курсу гривні відбудеться в січні 2018 року. Водночас підстав для підвищення ціни на газ цього року немає. Тоді як наступного року вона залежатиме від коливань на ринку газу та обраховуватиметься за новою формулою.

У 2018 році мінімальна заробітна плата зросте на 17% – з 3200 грн. до 3720 грн. Середня пенсія в Україні зросте на 900 грн – із 1886 грн до 2786 грн. Середня зарплата зросте з 7400 грн до 10 тис. грн.

В Україні спостерігається стрімке зростання двосторонньої торгівлі з багатьма країнами, в тому числі на це позитивно впливає зона вільної торгівлі з ЄС. Зростання становить майже 30%.

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Ключові показники роботи Кабміну за 2017 рік:

  • Прожитковий мінімум зріс більше ніж на 10%, мінімальна зарплата зросла вдвічі, пенсія збільшилась на 30%, а безробіття зменшилось на 9%.
  • ВВП зріс на 2,3%, експорт товарів і послуг – на 18,5%. Крім того, в Україну зайшло $2,2 млрд. іноземних інвестицій, на відкритих закупівлях заощадили 19,2 млрд грн.
  • Власний видобуток газу в 2017 році зріс майже на 4%, а обсяг закачаного “блакитного палива” до підземних сховищ збільшився на 43,2%.
  • Відремонтовано понад 2 тис. км. доріг, зросли обсяги перевезень на залізничним та авіаційним транспортом.
  • В рамках медичної реформи ухвалені законопроекти про зміну моделі фінансування галузі, успішно реалізована програма Доступні ліки, відновлено будівництво лікарні Охмадит.

Більше результатів – в інфографіці.

Підсумки роботи Кабміну за 2017 рік on Scribd

До слова, під час прес-конференції Володимир Гройсман сказав, що не тримається за крісло прем’єра і назвав людей, які мріють про посади “глибоко хворими”.

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