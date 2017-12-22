На одному з полігонів відбулися тренування льотних екіпажів з використанням авіаційних засобів ураження.

Вражаючими кадрами поділився прес-центр штабу АТО.

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– Збройні Сили України суворо дотримуються Мінських домовленостей. Водночас, усі війська потрібно підтримувати у постійній готовності, тому такі стрільби проводяться в районах відведення, які не потрапляють під заборону Мінських домовленостей, – розповів заступник керівника АТО генерал-майор Олег Гуляк.







Стріляли на суші і над морем: українські льотчики випробували бойову авіацію / 4 фотографии

До слова, на початку листопада українська армія провела льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.

Фото: скрін відео