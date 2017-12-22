Ситуація в зоні АТО: біля Пісків били заборонені міномети, загинув боєць

За минулу добу, 21 грудня, бойовики 16 разів порушили перемир’я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 2 – травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

– Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зокрема танки і важкі міномети, – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку, в другій половині доби, у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер. Близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів.

З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир’я на підступах до Світлодарська.

На Донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків – спочатку окупанти вели вогонь по наших оборонцях з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а згодом посилили тиск і застосували танкове озброєння та 120-мм міномети.

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Крім того, з важкого міномету противник обстрілював підступи до Водяного.

На інших ділянках нашої оборони неспокійно у передмісті Авдіївки та поблизу Кам’янки, де ворог неодноразово вів вогонь по українських укріпленнях із мінометів та піхотного озброєння.

Як повідомлялося, в РНБО не виключають можливе вторгнення Росії після виходу її представників із СЦКК.