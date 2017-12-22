Ціни на газ для населення і формула розрахунку на наступний рік

Уряд підготує нову формулу ціни на газ до наступного опалювального сезону. Цього року вартість газу не зміниться.

– У поточному опалювальному сезоні немає підстав для перегляду ціни (на газ для споживачів в рамках PSO. – Ред.). Ми готуємо нову формулу ціни, яка може бути затверджена з наступного опалювального сезону, ціна буде залежати від коливань ціни на газ на міжнародних ринках, – заяви прем’ер-міністр України Володимир Гройсман, передає Інтерфакс-Україна.

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Відзначимо, раніше Міненерговугілля пропонувало Кабміну враховувати ціни на газ на міжнародному ринку тільки за літній період.

Нагадаємо, прем’єр міністр України заявив, що середня зарплата зросте з 7400 грн до 10 тис. гривень.