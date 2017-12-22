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Україна виграла арбітраж у Газпрому – коментар Кабміну

Володимир Гройсман прокоментував перемогу Нафтогазу в арбітражі над Газпромом.

– Ті контракти, за якими Україна мала виплатити понад $50 млрд Росії – це результати тієї недолугої корумпованої енергетичної залежності, яку створювали за допомогою українських чиновників, – зазначив прем’єр міністр України Володимир Гройсман.

Він додав, що більше інформації надасть Нафтогаз.

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– Контракти, які були укладені в 2009 році  загрожували національній безпеці Україн, – підкреслив прем’єр.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж знизив ціну газу для НАК Нафтогаз України, що купується у російського Газпрому, на 27,4% – з $485 до $352 за 1 тис. куб. м.

 

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