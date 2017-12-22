Віталій Кличко показав відео про успіхи Київської адміністрації в 2017 році

Мер Києва Віталій Кличко відзвітував, як змінився Київ протягом 2017 року.

У коротких тематичних відеороликах Віталій Кличко розповів про відновлення інфраструктури, ремонт доріг, будівництво нових шкіл та дитсадків, створення громадських просторів і оновлення громадського транспорту у столиці.

– У 2017-му у столиці відремонтовано понад 300 км доріг і проїздів – основних магістралей і проспектів, великих шляхопроводів. Нам ще багато треба зробити. І ми не збавляємо темпів! Щоб за кілька років дороги у столиці були європейського рівня, – зазначив Віталій Кличко.

Розповідаючи про відновлення інфраструктури столиці, мер зазначив, що у 2017-ому у Києві запустили нову нитку каналізаційного колектора, відремонтували 20 мостів і шляхопроводів та розробили проекти і починають будувати нові станції метро на Виноградар.

– Відновлюється і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. А наступним етапом буде метро на Троєщину! – підкреслив Віталій Кличко.

Крім того, зауважив мер, столиця створює та відбудовує громадські простори. Так, у 2017-ому відкрили оновлений Київський велотрек, створили понад півсотні зелених зон, оновили 70 парків та скверів.

– Улюбленим місцем киян та гостей стала реконструйована Поштова площа. Відновили свою роботу оновлені Київські фонтани, – додав мер.

Київський міський голова наголосив, що у 2017-ому вперше за багато років у столиці відкрили 3 нових школи та 10 дитячих садочків – нових та відреконструйованих. За три роки зменшили чергу в дитсадки у три рази – до 5 тисяч дітей. І столична влада робить все, щоб за кілька років черги у дитячі садочки столиці не було.

Також Віталій Кличко зазначив, що столиця оновлює громадський комунальний транспорт.

Читайте: Ядерна війна, гарячий Донбас та ще 8 причин ненавидіти 2017 рік

– У 2017-ому закупили 45 сучасних трамваїв – комфортних і просторих, з кондиціюванням та Wi-Fi. Закуповуємо 100 нових автобусів. Це дозволило створити і нові маршрути в столиці, – зазначив мер Києва.