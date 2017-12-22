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Все у ціль – випробування ракетного комплекса Вільха успішні

В Одеській області успішно пройшли фінальні випробування ракетного комплексу Вільха. Новинка незабаром надійде на озброєння української армії.

– Тільки що отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль! – написав президент Петро Порошенко в Facebook.

Ракети для Вільхи розробило конструкторське бюро Луч, а випускає їх ДАХК Артем, пише Думська.

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– Тут 12 ракет, кожна має своє індивідуальне наведення по супутниковій системі. Так, вони не можуть летіти в різні боки, але дуже точно потрапляють у ціль. Уявіть собі блокпост: пара бліндажів, укриття для техніки, окопи. Туди прилітає 12 ракет. У кожній якась кількість вибухівки. Кожна ракета наведена точненько. Ця прилетить в сховище, ця в бліндаж. Ця, з осколково-фугасним зарядом, розірветься над лінією окопів, – розповів помічник міністра оборони України Юрій Бірюков.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр оборони України підписав наказ про прийняття на озброєння ЗСУ польського безпілотника Fly Eye.

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