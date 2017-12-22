Тарифи на водопостачання в Україні різняться, в залежності від постачальника. Зазвичай, їх можна дізнатися на сайтах місцевих водоканалів.

Тарифи на водопостачання в Україні різні у всіх постачальників води.

Наприклад, у Києві постачальником води є Київводоканал, який встановив наступні тарифи:

5,14 грн за кубометр для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

14,2 грн за кубометр для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

15,79 грн за кубометр для власників квартир, орендарів або квартиронаймачам в багатоквартирному будинку.

Аби дізнатися тариф за водопостачання, потрібно подивитися від кого прийшла квитанція та перевірити тариф на сайті або по телефону, який повинен бути вказаний на платіжці.

Однак за постачання гарячої води існує окремий тариф який, як правило, оплачується іншій компанії. У столиці це Київенерго.

Її тарифи на постачання гарячої води наступні:

84,45 грн за кубометр за умови підключення рушникосушарки до систем гарячого водопостачання;

78,08 грн за кубометр при відсутності рушникосушарки.

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До слова, заплатити за водопостачання можна через інтернет або по квитанції у відділенні банку.