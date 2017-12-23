Кабмін анонсував старт монетизації субсидій і заспокоїв щодо повернення

З 1 січня розпочнеться монетизація субсидій, однак споживачі ці кошти не отримають.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу 112.Україна.

– Програма субсидій діє. З 1 січня розпочинається монетизація субсидій. Тобто підприємства житлово-комунального сектору отримуватимуть субсидію з бюджету і будуть розраховуватися з постачальниками енергоносіїв теж живими грошима, – сказав Рева.

Також міністр повідомив, що субсидія – це безповоротна грошова допомога.

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– Людям не треба хвилюватися. Ніхто ніколи не поставить вимогу повернути ці кошти – при купівлі, обміні житла чи при передачі в спадщину, – сказав Рева.

Як повідомлялося, реформування системи розрахунків за субсидіями складатиметься з трьох етапів.