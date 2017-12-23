Кличко: Відносини між Україною і Росією скоро налагодяться

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко переконаний, що відносини між Україною і Росією налагодяться.

– Я переконаний у тому, що відносини між нашими країнами скоро покращаться. І після цього багато хто буде питати себе, як могло дійти до такого, що братні народи опинилися в стадії війни. Що один із них напав, а інший був змушений захищатися. У тому, що цей час настане, я не сумніваюся, – сказав Володимир в інтерв’ю журналу Brand Eins, передає Обозреватель.

Кличко-молодший підкреслив, що в країні є і позитивні зміни, незважаючи на війну.

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– У той час, коли на сході триває війна, не можна говорити, що справи йдуть “добре”. Але є і позитивні сторони. Складні часи об’єднують людей. Те, що українці починаючи з цього літа можуть без віз їздити до Європейського Союзу – однозначно гарний розвиток подій. Ми знаходимося в тій фазі, коли ми тільки народжуємося як країна, як нація, як суспільство. Це болючий процес. Але я – оптиміст, – резюмував боксер.

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Фото: Getty Images.