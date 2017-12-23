На зброю США в Україні Путіну відповідати нічим – політолог

Рішення про надання Україні летальної зброї стало відповіддю адміністрації президента США Дональда Трампа на провал переговорів Курта Волкера з Владиславом Сурковим.

Про це пише у Facebook політолог Тарас Березовець.

– Під час останньої зустрічі Сурков (помічник президента РФ Володимира Путіна. – Ред.) – відхилив 26 із 29 пропозицій американців. І ось ми вже бачимо відповідь. До честі Волкера (спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера. – Ред.), він попередив Суркова, що провал переговорів може призвести до рішення про виділення Україні летального зброї. Найсмішніше, що відповідати Путіну нічим.

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У Кремлі зі здриганням очікують підсумків розслідування про втручання російських спецслужб у президентські вибори в США на початку лютого. За цим неминуче послідує новий пакет персональних санкцій. А полів, на яких американська адміністрація готує сюрпризи, ще ой як багато, – написав Березовець.

Як повідомляли ЗМІ, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.