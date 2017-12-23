Нафтогаз: Північний потік-2 – військовий проект Путіна

Будівництво Північного потоку-2 дозволить Росії закрити транзит газу територією України та розпочати повноцінну військову агресію.

Про це заявив голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в інтерв’ю 5 каналу.

– Цей газопровід є великим ризиком. Його будівництво кардинально підірве економіку всієї країни. Ми вважаємо, що це – частково військовий проект, оскільки метою Путіна є прибрати транспортування російського газу з території України, що є дорогою до повноцінної військової агресії, – наголосив Коболєв.

Він відзначив, що зупинка проекту Північний потік -2 є головною метою Нафтогазу на наступний рік.

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– Ми впевнені, що єдиним кроком, який може зробити Україна, це залучення іноземного партнера в управління ГТС. Український закон дозволяє це зробити, – зазначив Коболєв.

Нагадаємо, парламент Данії схвалив закон, який поставив під загрозу будівництво Північного потоку-2.