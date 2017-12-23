Найкримінальніший район Києва

У 2017 році в Деснянському районі Києва було скоєно найбільше злочинів. Станом на кінець листопада, скоєно майже 10 тис. правопорушень.

Про це повідомляє поліція міста Києва, пише УНН.

Станом на 30.11.2017 року в Деснянському районі столиці було скоєно 9564 злочинів, розкрито – 1783.

Найменш кримінальних районом виявився Подільський – 2514 скоєних злочинів, 1176 розкритих.

Більше важких здійснили в лівобережній частині Києва. Найбільше вбивств зафіксовано у Дарницькому районі Києва – 17 випадків; більше зґвалтувань – у Деснянському та Шевченківському, по 3 випадки в кожному; більше випадків нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень – у Деснянському районі, 27 випадків.

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Найбільше розбійних нападів – у Солом’янському районі, 80 випадків; більше пограбувань – у Дніпровському, 594 випадку; крадіжок – у Деснянському районі, 5016 випадків; всього крадіжок з квартири – в Дарницькому районі, 734 випадки; більше кишенькових крадіжок – у метрополітені, 569 випадків; більше випадків шахрайства – в Шевченківському районі, 1454 випадки; більше хуліганства – у Голосіївському районі, 66 випадків; всього викрадень транспортних засобів – у Дарницькому районі, 243 випадки.

До речі, найгіршу екологічну ситуацію в Києві спостерігають в районі Хрещатика, Севастопольської, Деміївської та Дарницької площ, а також в районі Дарниці, Позняків, Бортничів і метро Чернігівської.